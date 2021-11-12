Минобороны успешно завершило все мероприятия боевой подготовки этого года несмотря на COVID-19

Министерство обороны России не отменило ни одного мероприятия по боевой подготовке в этом году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом на заседании президиума общественного совета при ведомстве сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Уходящий год выдался для всех нас непростой, вместе с тем, итоги деятельности Вооруженных сил мы оцениваем как позитивные. Мы не свернули ни одно из мероприятий боевой подготовки, провели все запланированные на 2021 год мероприятия, и несмотря на пандемию мы все эти мероприятия успешно реализовали», - заявил замминистра.

Панков напомнил, что почти весь личный состав армии и флота РФ вакцинирован, проходит ревакцинация военнослужащих. Также замминистра отметил активную и результативную работу членов общественного совета в воинских частях.

«Вы провели немало встреч с представителями органов власти, командирами, личным составом частей, соединений. Подняли и решили целый ряд вопросов, вопросов социальной защиты военнослужащих, членов их семей, военно-патриотического воспитания молодежи», - сказал замминистра.

Панков подчеркнул, что в этом году общественному совету при Минобороны исполняется 15 лет. Оборонное ведомство стало первым органом Федеральной исполнительной власти, при котором был создан общественный совет.