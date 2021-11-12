«Я нарисовал неприличную картинку»: Сладков рассказал, как сдавал экзамены в курганский военный ВУЗ

Журналист Александр Сладков стал гостем программы «10 фотографий» на телеканале «Звезда». В ней он рассказал одни из самых интересных историй из своей жизни, в том числе о начале своей военной карьеры и профильном обучении. Сладков с улыбкой вспомнил, почему он осознанно хотел «завалить» вступительные экзамены в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и как ему это не удалось.

«Я не хотел в него поступать, я хотел быть горным стрелком. Я приехал, был первый экзамен - литература письменно. Я нарисовал неприличную картинку - мужской половой орган с крыльями, сложил бумагу и сдал листок. Перед этим высказал старшему сержанту, разругался», - рассказал Сладков.

После этого он пошел к «стене плача», где вывешивались все оценки абитуриентов, в полной уверенности, что получил за свою «работу» заслуженную «двойку». Но встретившийся ему там полковник сообщил, что у абитуриента уверенная «четыре». Следующий свой экзамен по истории Сладков сдал практически так же, но уже на «пять».

«Мой папа был военный, дедушка, это была династия. Мне было 17 лет, я видел себя только военным. И сейчас, если бы не репортером, я был бы только военным. И, в принципе, моя философия - она военная, жизненная. Это помогает. И сегодня, и завтра будет помогать», - сказал журналист.

Есть такая профессия - Родину защищать. Он защищал, когда служил в армии, защищает ее и сейчас, занимаясь журналистикой. В новом выпуске программы «10 фотографий» Александр Сладков расскажет, как служил в Прикарпатском военном округе, и почему он твердо уверен в том, что «служить надо заслужить»? Смотрите на телеканале «Звезда» 12 ноября в 23:10.