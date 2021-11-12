В МО заявили, что задачи учений российских и белорусских десантников выполнены в полном объеме

Подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления в Белоруссии, где также приняло участие в совместных тактических учениях с подразделениями белорусских Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Задачи учения выполнены в полном объеме. Привлекаемый личный состав ВДВ России, возвращается в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что российские десантники на военно-транспортных самолетах вылетели с аэродрома в Гродненской области и направляются в пункты постоянной дислокации.

После десантирования российские и белорусские военнослужащие отработали учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника. В тренировках участвовали порядка 250 человек одного из соединений ВДВ России.

Для обеспечения высадки задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4 000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.