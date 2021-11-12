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«У меня была бригада сосулькорубов»: Сладков поделился историей из бытности погодным обозревателем

Егор Левин
20:20 12.11.2021
Однажды Александр Сладков решил поговорить с дворником, работающим по своей профессии уже более 20 лет, и его ответ на просьбу предсказать погоду стал для журналиста знаковым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В один из моментов своей журналистской карьеры репортер Александр Сладков внезапно стал обозревателем погоды. Это случилось, когда в компанию ВГТРК, как он выразился, «пришла команда из НТВ».

«Я был такой задавака, уставший от жизни, повидавший все. А надо было вернуть, сбить спесь, и это верно. Меня поставили обозревать погоду, я делал репортаж о сложных погодных условиях. Мне было скучно, и я подбирал людей, которые комментируют. У меня была бригада сосулькорубов из Киргизии. Я им говорил, что мне надо два раза в неделю комментировать погоду», - рассказал репортер.

Но в один из рабочих моментов он решил поговорить с дворником, сгребающим снег с порога Гидрометцентра уже на протяжении 20 лет. Его ответ на просьбу Сладкова предсказать погоду стал для журналиста знаковым.

«Он говорит: “Да что там предсказывать! Как в Питере творится ненастье, так вся страна страдает!” А тогда были активны экстремисты от политики, и на этом фоне я выдал это в эфир. Мне сказали: “Нет, этого дурачка здесь нельзя держать”, и отправили обратно в Чечню. Получился какой-то политический подтекст, но мы говорили только о погоде», - рассказал Сладков ведущей программы «10 фотографий» Арине Шараповой.

Смотрите ее интервью с журналистом в новом выпуске программы на телеканале «Звезда» 12 ноября в 23:10. Сладков расскажет, как служил в Прикарпатском военном округе, и почему он твердо уверен в том, что «служить надо заслужить», и многом многом другом.

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