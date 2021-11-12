Армия Замминистра обороны Булгаков открыл памятник генерал-полковнику Никитину в Москве Тимур Шерзад Николай Баранов Булгаков добавил, что сегодня в службе горючего продолжают исследовать и вырабатывать современные подходы к процессам обеспечения. Повсеместно внедряются прогрессивные экономические методы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Дмитрий открыл памятник генерал-полковнику Василию Никитину. Памятник установлен на территории 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России в Москве. Почетным гостем на церемонии стала дочь Василия Никитина, Екатерина. «В летопись Вооруженных сил имя генерал-полковника Никитина Василия Васильевича вписано золотыми буквами. С ним связана целая эпоха в становлении и развитии службы горючего, в рядах которой он прослужил почти полвека, а возглавлял - целых 30 лет», сказал Булгаков. Замминистра обороны выразил уверенность, что открытый памятник - свидетельство приобщенности потомков к наследию Никитина. Булгаков добавил, что сегодня в службе горючего продолжают исследовать и вырабатывать современные подходы к процессам обеспечения. Повсеместно внедряются прогрессивные экономические методы. Главная цель, по словам замминистра, полное, своевременное и бесперебойное обеспечение войск в любых условиях боевой обстановки и повседневной деятельности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика