Замминистра обороны Булгаков открыл памятник генерал-полковнику Никитину в Москве
Заместитель министра обороны России Дмитрий открыл памятник генерал-полковнику Василию Никитину. Памятник установлен на территории 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России в Москве.
Почетным гостем на церемонии стала дочь Василия Никитина, Екатерина.
«В летопись Вооруженных сил имя генерал-полковника Никитина Василия Васильевича вписано золотыми буквами. С ним связана целая эпоха в становлении и развитии службы горючего, в рядах которой он прослужил почти полвека, а возглавлял - целых 30 лет», сказал Булгаков.
Замминистра обороны выразил уверенность, что открытый памятник - свидетельство приобщенности потомков к наследию Никитина.
Булгаков добавил, что сегодня в службе горючего продолжают исследовать и вырабатывать современные подходы к процессам обеспечения. Повсеместно внедряются прогрессивные экономические методы.
Главная цель, по словам замминистра, полное, своевременное и бесперебойное обеспечение войск в любых условиях боевой обстановки и повседневной деятельности.