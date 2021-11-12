Покупателям дали советы, как не попасться на фальшивые скидки в «черную пятницу»

Ежегодно в конце ноября магазины объявляют большую распродажу — «черную пятницу». По традиции она проходит в последнюю пятницу ноября и длится несколько дней, однако ряд магазинов запускает акцию раньше и длится она в течение месяца.

При этом иногда бизнес не по своему желанию принимает участие в распродаже, особенно это касается онлайн-торговли. Об этом «Звезде» рассказал бренд-стратег Александр Дяченко. Это происходит, когда маркетплейсы навязывают участие в этом дне предпринимателям.

«Иногда платформы, сами площадки, маркетплейсы навязывают участие в этом дне. В этом случае их ставят в выбор, или вы даете скидки, или вы не размещайтесь, или мы насильно ставим скидки», - пояснил специалист.

В этом случае многие представители бизнеса заранее повышают цены, чтобы потом к началу акции объявить о распродаже, снизив их. По словам Дяченко, чтобы покупателям не попасться на фальшивые скидки, можно с помощью специальных приложений отслеживать динамику цен.

«Как клиенту не попасться на эти фейковые скидки? Есть ряд приложений, которые специально ставятся в браузер, они мониторят нужные категории товаров и показывают динамику роста или падения цен, то есть всегда можно увидеть заранее, действительно ли это скидка или как раз был такой взлет цен за неделю, за месяц до даты акции», - рассказал Дяченко.

Также бренд-стратег советует покупателям подумать, действительно ли им нужен этот товар и купили ли бы они его без скидок.