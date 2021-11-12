В больнице Бакулева внедрили революционную технологию кардиохирургии с помощью виртуальной реальности

Нурлан из Алматы - на хирургическом столе в сознании и даже шутит с доктором. А в этом время ему делают операцию на сердце. Казалось бы, чудо. Невозможно. Но это то, что называется прогрессивной медициной. Кардиохирург сделал небольшой надрез в лучевом запястье. Его инструмент - тончайший катетер. Его глаза - инфракрасная камера, где каждый сосуд под прицелом. И это лишь одна из методик, которая не травмирует пациента.

«У нас есть возможность выполнения виртуального стентирования, до операции мы можем выполнить виртуальное вмешательство, оценить результаты и в зависимости от результатов откорректировать наши планы», - рассказал заведующий отделением рентгено-хирургических методов исследований сердца и сосудов НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Карен Петросян.

Никакой реабилитации. После операции сразу же отправляют домой. И все благодаря технике, которую сегодня называют «визуализация в кардиохирургии». Эксперты из США, Германии, Грузии, Испании и России обмениваются опытом в институте имени Бакулева. Сегодня это центр передовых технологий.

«Развитие этих методов идет потрясающими темпами. Как с точки зрения внедрения цифровых технологий, когда вы можете дистанционно анализировать изображение, ЭКГ, это использование методов искусственного интеллекта с одной стороны, так и технологии получения самих изображений», - директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

На мониторах не просто изображения, а шедевр научной мысли. В кабинете ядерной диагностики перед КТ пациенту вводят препарат, который как детектор выявляет скрытые процессы внутри организма.

«Одновременно работают физики, радиохимики, химики, ну и соответственно врачи тоже. Это слаженный коллектив, который готовит препарат для обследования больного. Мы одновременно можем отследить и функцию и анатомию поражения органов», - отметил заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Ираклий Асланиди.

В сердечке, которое еще размером с зернышко, врачи обнаружили опухоль. Надежде Моисеевой 41 год, для нее эта беременность долгожданная и когда в родной Твери она услышала от врачей рекомендацию, ее собственное сердце чуть не остановилось.

«Если сказать честно, в городе при обнаружении таких пороков сразу предлагают прервать беременность. Срок 20 недель, это когда ты уже чувствуешь, что в тебе живой человечек шевелится», - рассказала Надежда.

Прерывать беременность она не решилась. Надежду дали специалисты центра Бакулева. Предварительный диагноз - опухоль доброкачественная. А значит, пока риск для мамы и ребенка минимальный. И с такими случаями врачи здесь бодрятся ежедневно, и - побеждают.