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В больнице Бакулева внедрили революционную технологию кардиохирургии с помощью виртуальной реальности

Россина Бодрова
15:29 12.11.2021
Благодаря новейшей разработке стало возможно проводить сложнейшие операции без травмирования пациента и даже без наркоза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Нурлан из Алматы - на хирургическом столе в сознании и даже шутит с доктором. А в этом время ему делают операцию на сердце. Казалось бы, чудо. Невозможно. Но это то, что называется прогрессивной медициной. Кардиохирург сделал небольшой надрез в лучевом запястье. Его инструмент - тончайший катетер. Его глаза - инфракрасная камера, где каждый сосуд под прицелом. И это лишь одна из методик, которая не травмирует пациента.

 «У нас есть возможность выполнения виртуального стентирования, до операции мы можем выполнить виртуальное вмешательство, оценить результаты и в зависимости от результатов откорректировать наши планы», - рассказал заведующий отделением рентгено-хирургических методов исследований сердца и сосудов НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Карен Петросян.

Никакой реабилитации. После операции сразу же отправляют домой. И все благодаря технике, которую сегодня называют «визуализация в кардиохирургии». Эксперты из США, Германии, Грузии, Испании и России обмениваются опытом в институте имени Бакулева. Сегодня это центр передовых технологий.

«Развитие этих методов идет потрясающими темпами. Как с точки зрения внедрения цифровых технологий, когда вы можете дистанционно анализировать изображение, ЭКГ, это использование методов искусственного интеллекта с одной стороны, так и технологии получения самих изображений», - директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

На мониторах не просто изображения, а шедевр научной мысли. В кабинете ядерной диагностики перед КТ пациенту вводят препарат, который как детектор выявляет скрытые процессы внутри организма.

«Одновременно работают физики, радиохимики, химики, ну и соответственно врачи тоже. Это слаженный коллектив, который готовит препарат для обследования больного. Мы одновременно можем отследить и функцию и анатомию поражения органов», - отметил заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Ираклий Асланиди.

В сердечке, которое еще размером с зернышко, врачи обнаружили опухоль. Надежде Моисеевой 41 год, для нее эта беременность долгожданная и когда в родной Твери она услышала от врачей рекомендацию, ее собственное сердце чуть не остановилось. 

«Если сказать честно, в городе при обнаружении таких пороков сразу предлагают прервать беременность. Срок 20 недель, это когда ты уже чувствуешь, что в тебе живой человечек шевелится», - рассказала Надежда.

Прерывать беременность она не решилась. Надежду дали специалисты центра Бакулева. Предварительный диагноз - опухоль доброкачественная. А значит, пока риск для мамы и ребенка  минимальный. И с такими случаями врачи здесь бодрятся ежедневно, и - побеждают.

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