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Тысячи авто и сотни колонн: каких успехов достигла военная полиция РФ за год в Карабахе

Николай Баранов
Кира Тило
03:00 12.11.2021
Более восьми тысяч автомобилей в составе почти 200 колонн сопровождено военной полицией за год деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения военной полиции РФ за год миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное сопровождение свыше восьми тысяч автомобилей в составе порядка 200 колонн. Сопровождение большегрузов со строительным материалом и продовольственным грузом осуществляется по маршруту Шуша - Красный Базар-Каджар и обратно.

Передвижение осуществляется по грунтовым дорогам с труднопроходимыми участками высокогорной местности в составе более 40 грузовых автомобилей.

«Свыше 600 экипажей военной полиции были привлечены для обеспечения безопасности при сопровождении свыше восьми тысяч автомобилей со строительными материалами в течении первого года своей деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Маршруты движения проходили по сложным дорогам в горных условиях», - сказал представитель миротворческого контингента Дмитрий Левикин.

Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделения военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций и патрулировании в Лачинском коридоре.

Ежедневно подразделения военной полиции российского миротворческого контингента в ходе патрулирования маршрутов преодолевают около 200 километров.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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