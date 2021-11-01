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Глава правительства Дании заявила, что страна не поддерживает «Северный поток - 2»

Иван Линдеманн
21:40 01.11.2021
Дания дала разрешение на строительство трубопровода, однако это был технический момент, и все это время страна придерживалась другой позиции.
Глава правительства Дании заявила, что страна не поддерживает «Северный поток - 2»
© Фото: Газпром
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Кризисная ситуация с газом в Европе не изменила отношения Дании к трубопроводу «Северный поток-2». Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

По словам главы правительства Дании, страна выступает против реализации проекта, несмотря на тяжелую ситуацию на газовых рынках Европы. Дания дала разрешение на строительство трубопровода, однако все это время придерживалась другой позиции.

«Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», - цитирует ТАСС Фредериксен.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Северный поток-2» остается гарантом энергетической безопасности Европы, несмотря на яростные призывы некоторых западных политиков «остановить» газопровод.

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