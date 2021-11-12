В МИД РФ выразили обеспокоенность скрытой милитаризацией Шпицбергена

Заход норвежского корабля на полярный архипелаг Щпицберген говорит об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной. Об этом сообщается в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства», - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что речь идет также о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах, который подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.

Ранее российское посольство в Осло заявило, что Норвегия нарушает обязательства по Договору о Шпицбергене. Уточняется, что причиной этому стали «накопившиеся проблемы».

По словам посольства, вопросы российской стороны «носят практический характер» и не направлены на то, чтобы поставить под вопрос норвежский суверенитет, но следует помнить, что архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года.