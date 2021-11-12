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В Кремле оценили идею QR-кодов для бессимптомно переболевших COVID-19

Алексей Курильченко
13:17 12.11.2021
Песков призвал дождаться экспертной оценки инициативы, в частности, ее должен проверить Роспотребнадзор.
В Кремле оценили идею QR-кодов для бессимптомно переболевших COVID-19
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на инициативу выдавать QR-коды людям, которые переболели коронавирусом бессимптомно. По его словам, идею следует отправить на экспертную оценку.

«Здесь нужно (обсуждать. - Прим. ред.) со специалистами, с Роспотребнадзором. Инициативы такого плана сначала подлежат экспертной проработке. Там очень много нюансов и это нужно очень-очень тщательно прорабатывать», - заявил журналистам Песков.

Также Песков прокомментировал инициативу оперштаба об обязательной проверке QR-кодов в общественном транспорте, кафе и магазинах. По словам пресс-секретаря, из-за распространения коронавируса весь мир вводит подобные законы.

«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной», - заявил Песков.

В ряде регионов России вводят обязательную проверку QR-кодов. Речь идет не только о кафе и магазинах, но и о доступе к железнодорожным вокзалам и аэропортам.

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