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Россия на выставке в Дубае впервые представит разведывательно-ударный дрон «Иноходец-РУ»

Андрей Аркадьев
11:56 12.11.2021
Беспилотник будет демонстрироваться на международной выставке Dubai Airshow 2021.
Россия на выставке в Дубае впервые представит разведывательно-ударный дрон «Иноходец-РУ»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Компания «Кронштадт» впервые представит на авиасалоне в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета «Иноходец-РУ».

Беспилотник будет демонстрироваться на международной выставке Dubai Airshow 2021, сообщает в пятницу пресс-служба «Рособоронэкспорта».

«Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА, компания "Кронштадт", впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром"», - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны РФ подписало на форуме «Армия-2021» контракт на поставку ударного беспилотника «Иноходец-РУ». Они должны поступить в распоряжение военного ведомства уже в 2023 году. В Минобороны также сообщили, что ударные вертолетные БПЛА получат ВС РФ в ближайшей перспективе.

В апреле сообщалось о строительстве первого завода по производству ударных беспилотников в подмосковной Дубне. Предприятие будет выпускать дроны «Иноходец».

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