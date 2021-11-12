Обвиняемые в хищениях на космодроме Восточный получили от 4 до 5,5 лет колонии

Участникам хищения на космодроме Восточный вынесли приговор. Об этом сообщили в СК РФ.

Высокопоставленные сотрудники спецстроя России, которые обвиняются в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, получили от 4 до 5,5 лет колонии.

По данным следствия, двое сообщников перевели не менее 227 миллионов рублей из похищенных денег под видом оплаты фиктивных договоров на счета фирм, учрежденных на подставных лиц.

Дальнейшая информация уточняется.