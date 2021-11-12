Названы российские города с самым экологичным транспортом

Пермь и Казань являются лидерами в сфере экологизации транспортного сектора среди российских городов. Об этом заявил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Трофименко. По мнению специалиста, при оценке не учитывается Москва, которую можно отнести к особому случаю.

«В Перми действительно очень хороший пример, они работу трамвая хорошо наладили. Казань - тоже один из городов-отличников в части развития электротранспорта», - сказал эксперт «Ленте.ру».

По словам Трофименко, оба города пошли по пути электрификации. Крупные реформы в транспортной области проходят и в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, однако пока процесс не завершен, указал эксперт.

С точки зрения Трофименко, трамваи и троллейбусы являются более перспективным решением для электрификации транспортной системы по сравнению с электробусами, поскольку нет необходимости строить специальную инфраструктуру, которая доступна только богатым городам.