В стране и мире От «мавродиек» до «цифронов»: липовая история российских финансовых пирамид Егор Левин Какие приемы используют современные мошенники для обмана даже самых предусмотрительных и осторожных граждан? Как не попасться на их крючок? © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress, РИА Новости Улика из прошлого 09.11.2021 Читайте нас на: «Я не верю в лотереи, но все это настолько убедительно, что поверит любой», - такую фразу и ее производные можно услышать от жертв мошеннических финансовых пирамид. Легко, быстро, сверхдоходно, а иногда даже с «гарантиями» возврата вложенных средств - на этом основаны методы их воздействия. Благодаря грамотному подходу, стать невольным инвестором пирамиды могут не только любители «легкой наживы», но и вполне финансово грамотные люди. Так недавно случилось с вкладчиками компании «Финико». © Pixabay Создатели называли ее не иначе, как «автоматизированной системой генерации прибыли». До определенного момента компания действительно так и работала, систематично повышая доходы своих учредителей. Но долго так продолжаться не могло, и в один момент суд арестовал основателя «Финико» Кирилла Доронина по подозрению в мошенничестве. Три других участника инициативы - Зыгмунт Зыгмунтович и однофамильцы Марат и Эдвард Сабировы - успели скрыться от правосудия за границей. «Финико» стала крупнейшей отечественной финансовой пирамидой после обросшей легендами «МММ» Сергея Мавроди. Как мошенникам удавалось долгое время держаться на плову? Почему даже после ареста основателя компании появляются петиции в его поддержку? © Finiko На исходе своей деятельности, «Финико» получила такую же печальную славу, как «МММ», «Русский дом Селенга», бизнес-клуб «РуБин» и некоторые другие предприятия. Все они в той или иной мере действовали по общим «продажным» и маркетинговым технологиям, втираясь в доверие к вкладчикам. © Илья Питалев, РИА Новости Детище Сергея Мавроди, появившееся на свет в 1989 году, можно считать отечественным первопроходцем в финансовом мошенничестве, при этом самым громким и масштабным таким случаем в истории России. По разным оценкам, пострадали от него 10-15 миллионов человек. Что неудивительно, ведь во время своего расцвета компания обещала вкладчикам доход в размере 200% в месяц, что выглядит очень привлекательно даже по современным меркам. По данным приставов в ходе судебных разбирательств в начале 2000-х годов, взыскать с Мавроди после его деяний удалось лишь 18,7 миллиона рублей при общей задолженности перед страной доходящей до пяти миллиардов рублей. © Юрий-Абрамочкин, РИА Новости Кирилл Доронин до последнего оставался лицом «Финико», поддерживал связь с вкладчиками и собирался возместить вложенные ими средства. Внутренние расчеты в компании при этом проводились в криптовалюте «цифрон». Центральный банк активно противодействует подобной нелегальной деятельности, но, по словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерия Ляха, это довольно энергозатратный процесс. «Тенденции таковы, что все переходит в Интернет - более 45% всех нелегалов действуют в Сети», - заявил он. Ляху вторит доцент кафедры финансов и налогообложения Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Виктор Курляндский. Возможная причина популярности операций с ценными бумагами и удвоения количества финансовых махинаций по сравнению с 2020 годом кроется в том, что банковские депозиты стали для физлиц менее привлекательными из-за низких процентных ставок. А инвестиции при посредничестве профессионалов рынка - более. «Банки и финансовые компании, имеющие лицензии на брокерские услуги и услуги доверительного управления ценными бумагами, активизируют деятельность по предоставлению доступа мелких инвесторов на рынок финансовых активов через цифровые технологии», - сказал Курляндский. Чтобы не стать жертвой мошеннических схем, необходимо знать хотя бы минимальные основные маркеры финансовых пирамид. Как правило, они каждый новый раз оказываются уже давно известными: сверхвысокая прибыль и ее «гарантии», навязчивая реклама, система стимулов для участников и невнятная информация о деятельности компании, когда невозможно понять, на чем именно она зарабатывает. Если, увидев хотя бы один из этих признаков, желание инвестировать не пропадает, стоит также обратить внимание и на более глубокие показатели - наличие у компании лицензии Центробанка на инвестиционную деятельность и бухгалтерской отчетности о доходах, расходах и активах. Все это позволит если не отказаться от участия в пирамиде, то хотя бы минимизировать возможные проблемы. По данным Валерия Ляха, средний размер вклада в отечественную финансовую пирамиду составляет 50-100 тысяч рублей, но время от времени он достигает и многомиллионных сумм. Чтобы качественно с этим бороться, Центробанк начал формировать списки организаций с признаками финансовых пирамид и публиковать их в общем доступе. Помимо непосредственно мошенников, в перечень вошли и нелегальные кредиторы, работающие без лицензии, псевдоброкеры и нелегальные дилеры. По состоянию на 12 ноября 2021 года в нем значатся 3075 наименований. Оказалась в списке и «Финико». Уголовное дело против владельцев пирамиды казанские следователи возбудили в декабре 2020 года. По их версии, компания привлекала деньги клиентов под видом осуществления операций, лицензиями на которые не обладала. «Финико» также оказалась не зарегистрирована в госреестрах и налоговых органах. Основатель компании Кирилл Доронин виновным себя ни в чем не считает и говорит о том, что крах последовал из-за трех сбежавших от следствия учредителей, имевших прямой доступ к распоряжению финансовыми активами. © Максим Богодвид, РИА Новости Между тем 10 ноября со счета «финикийцев», на котором находилось более миллиарда рублей, вывели последнюю цифровую валюту. Переводы неустановленные лица производят частями, вероятно, чтобы операции не заблокировали. Использование криптовалюты предположительно может быть попыткой сокрытия следов нечестного происхождения денежных средств. История Доронина и «Финико» детально рассказана в программе «Улика из прошлого. Тайны новых воровских пирамид». Смотрите новый выпуск о финансовых пирамидах на сайте телеканала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика