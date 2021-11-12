Двести тонн снарядов: артиллеристы 49-й армии подвели итоги учебного лета

Артиллеристы 49-й армии израсходовали более 200 тонн снарядов в ходе различных учений и лагерного сбора во время летней учебы. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, данный показатель почти в два раза превышает показатель прошлого года.

Военнослужащие выполнили около 400 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от трех до 13 километров. В ходе этих тренировок было истрачено порядка 4 000 снарядов, около 1 000 мин и гранат и свыше 15 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.

В различных маневрах участвовали более 2 000 человек, было задействовано около 400 единиц боевой техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».