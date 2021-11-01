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СМИ: вице-премьер Карачаево-Черкесии устроил свадьбу на тысячу гостей на фоне ограничений по COVID-19

Анна Касаткина
20:40 01.11.2021
Вечеринка проходила без соблюдения масочного режима и социальной дистанции, пишут СМИ.
© Видео: Сармат Сугаров © Фото: Сармат Сугаров
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СМИ сообщили о массовом мероприятии на территории Карачаево-Черкесии. По их информации, свадьбу дочери на тысячу гостей устроил вице-премьер региона Руслан Тамбиев после введения запрета на массовые мероприятия в республике.

Подчеркивается, что вечеринка проходила без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Как пишет Telegram-канал Readovka, на свадебном торжестве исполнил свои композиции рэпер Мот. За выступление семья вице-премьера якобы заплатила ему шесть миллионов рублей. Официального подтверждения или иных комментариев по поводу ситуации на данный момент нет.

В Карачаево-Черкесии на прошлой неделе в связи с эпидемиологической ситуацией отменили все массовые мероприятия. В частности, в регионе запрещено проводить свадьбы и корпоративы.

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