СМИ: вице-премьер Карачаево-Черкесии устроил свадьбу на тысячу гостей на фоне ограничений по COVID-19

СМИ сообщили о массовом мероприятии на территории Карачаево-Черкесии. По их информации, свадьбу дочери на тысячу гостей устроил вице-премьер региона Руслан Тамбиев после введения запрета на массовые мероприятия в республике.

Подчеркивается, что вечеринка проходила без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Как пишет Telegram-канал Readovka, на свадебном торжестве исполнил свои композиции рэпер Мот. За выступление семья вице-премьера якобы заплатила ему шесть миллионов рублей. Официального подтверждения или иных комментариев по поводу ситуации на данный момент нет.

В Карачаево-Черкесии на прошлой неделе в связи с эпидемиологической ситуацией отменили все массовые мероприятия. В частности, в регионе запрещено проводить свадьбы и корпоративы.