Дипломат назвал причину проведения полетов военных самолетов РФ над Белоруссией

Полеты российской военной авиации над территорией Белоруссии были произведены в качестве реакции на наращивание военного присутствия на белорусско-польской границе. Об этом рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Российская Федерация имеет и выполняет обязательства в рамках ОДКБ и сотрудничества с Белоруссией. Не забывать о наличии данных обязательств он рекомендовал, в частности, тем, кто видит в действиях РФ элемент провокации.

«Если происходит наращивание военных ресурсов на границе с Белоруссией мы вынуждены реагировать», - цитирует Полянского РИА Новости.

Заместитель постпреда уточнил, что полеты российских самолетов не являются нарушением и носят исключительно разведывательный характер.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в небе над Белоруссией. Кроме того, было отработано взаимодействие российской авиации с белорусскими самолетами.