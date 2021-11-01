В МИД РФ заявили, что некоторые страны реализуют курс на размещение оружия в космосе

В последнее время возрастает угроза превращения космоса в арену вооруженного противостояния. Об этом заявил зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН он отметил, что это противостояние может перерасти в конфликты с катастрофическими последствиями для всего человечества.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», - подчеркнул он.

На этом фоне, по словам Белоусова, еще больше возрастает актуальность задачи по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и сохранению космоса для мирных целей.