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Антонов назвал действия НАТО в Черном море проверкой российской армии на прочность

Кира Карон
08:54 11.11.2021
Американский эсминец с управляемым ракетным Porter оружием покинул порт Батуми 10 октября.
Антонов назвал действия НАТО в Черном море проверкой российской армии на прочность
© Фото: U.S. Navy, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Действия НАТО в Черном море являются пустой тратой времени и сил, а также проверкой на прочность российской армии и флота. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Настораживает то, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это – пустая трата времени и сил», - говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Напомним, что 10 октября американский эсминец с управляемым ракетным Porter оружием покинул порт Батуми. В 9 часов 20 минут оттуда вышел штабной американский корабль Mount Whitney.

Действия американского флота, осуществляемые совместно с разведывательной и стратегической авиацией стран НАТО, подтверждают истинную цель внеплановых многонациональных учений. Это освоение предполагаемого театра военных действий, включая территорию Украины, на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке. 

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

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