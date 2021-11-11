Военные подготовили более 4 тонн жидкого кислорода для медучреждений в Сибири

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Хакасия, подготовили более четырех тонн жидкого кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Сибири. Подготовка была выполнена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Для непрерывной работы и контроля кислородно-добывающего комплекса военнослужащими было организованно круглосуточное дежурство и установлен накопительный резервуар емкостью около пяти тысяч литров. За сутки комплекс способен накапливать до одной тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного. Передача будет осуществляться по заявкам от медицинских учреждений на необходимый объем для обеспечения лечения пациентов.

Как сообщалось ранее, по поручению Президента Российской Федерации Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу даны указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.