Эксперт рассказал россиянам, в каких случаях лучше заплатить наличными

Финансовый эксперт Николай Переславский назвал ситуации, когда лучше расплатиться наличными, несмотря на удобство и широкое распространение безналичного расчета.

По его словам, если человек купит товар за наличные и после вернет его, то возврат средств будет упрощен. Чаще всего это происходит в течение десяти дней, но в случае с наличными деньги вернут сразу, как рассказал эксперт, передает агентство «Прайм».

«При покупке за наличные обычно магазины возвращают деньги сразу после оформления акта возврата», - пояснил он.

По словам эксперта, разумно использование наличных и при покупках на рынках у частных торговцев. Переславский также посоветовал путешественника иметь при себе немного наличных на непредвиденные ситуации.

Ранее юрист Дмитрий Константинов также заявил, что оплата покупки наличными намного безопаснее безналичного платежа.

По его словам, банковскую карту лучше не использовать в маленьких магазинах, сомнительных лавках и несетевых заведениях. Там велика вероятность наткнуться на скиммеры - устройства дистанционного считывания данных с карты.