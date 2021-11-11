В России ожидается повышение цен на Интернет и ТВ на 10%

В следующем году стоимость домашнего Интернета, телевидения и других услуг проводной связи может увеличиться на 10% при том, что в последнее время рост цен в данной области составляет около 12-15%. Такой прогноз следует из результатов опроса топ-менеджмента крупных компаний связи.

Причины ожидающегося повышения тарифов, как объяснили эксперты, стандартные: инфляция и рост цен на комплектующие. Кроме того, на ситуацию влияет необходимость обеспечивать для пользователей бесплатный доступ на социально-значимые ресурсы.

Тем не менее, как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily, по сравнению с 2021 и 2020 годами темпы увеличения стоимости тарифов заметно снизятся. В частности, торможение в данном случае обуславливается необходимостью поддерживать психологическую готовность потребителей сохранять лояльность компаниям. Ведь если недовольные очередным подорожанием абоненты решать уйти, найти новых клиентов будет очень непросто.