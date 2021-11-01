В Кремле оценили слова Байдена об участии России в саммите G20

Россия принимала активное участие в саммите G20 в Риме в минувшие выходные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена по поводу разочарования итогами прошедшего мероприятия из-за позиций РФ, КНР и Саудовской Аравии по вопросам климата.

«Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"», - заявил Песков, отметив, что не может говорить о том, что касается Китая и Саудовской Аравии.

Представитель Кремля подчеркнул, что на саммите было два очень содержательных выступления российского президента Владимира Путина. Кроме того, Россия «неделями ранее» обозначила для себя целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности, напомнил Песков.

Байден во время пресс-конференции в воскресенье, 31 октября, заявил, что разочарование по поводу итогов встречи Группы двадцати в вопросе преодоления климатического кризиса связано, в частности, с позициями России, КНР и Саудовской Аравии. По его словам, говоря о прекращении субсидирования угля, следует продолжить концентрировать внимание на том, чего якобы «не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».