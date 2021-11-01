Разведчики общевойсковой армии ЗВО навели огонь артиллерии на «врага» под Смоленском

Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа навели огонь артиллерии на «вражеские» командные пункты на военных учениях под Смоленском, сообщает пресс-служба округа.

«Разведывательные подразделения Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа в ходе сдачи испытаний на присвоение почетного наименования "Ударное" навели огонь артиллерии на командные пункты условного противника в Смоленской области», - говорится в сообщении.

Разведчики должны были совершить 20-километровый марш-бросок вглубь основных сил «неприятеля», пройдя при этом полосу препятствий, а также выполнить нормативы по специальной подготовке с использованием средств разведки и беспилотников.

«Наведение огня самоходных гаубиц "Мста-СМ2" на дальностях до 10 км проводилось по средствам связи из комплекта КРУС "Стрелец"», - говорится в сообщении.

Контроль за стрельбой осуществлялся с помощью беспилотников «Орлан-10». В мероприятиях участвовали более 500 человек, задействовано свыше 20 единиц техники.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.