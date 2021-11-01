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Разведчики общевойсковой армии ЗВО навели огонь артиллерии на «врага» под Смоленском

Андрей Аркадьев
14:35 01.11.2021
В мероприятиях участвовали более 500 человек, задействовано свыше 20 единиц техники.
Разведчики общевойсковой армии ЗВО навели огонь артиллерии на «врага» под Смоленском
© Фото: Минобороны России
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Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа навели огонь артиллерии на «вражеские» командные пункты на военных учениях под Смоленском, сообщает пресс-служба округа.

«Разведывательные подразделения Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа в ходе сдачи испытаний на присвоение почетного наименования "Ударное" навели огонь артиллерии на командные пункты условного противника в Смоленской области», - говорится в сообщении.

Разведчики должны были совершить 20-километровый марш-бросок вглубь основных сил «неприятеля», пройдя при этом полосу препятствий, а также выполнить нормативы по специальной подготовке с использованием средств разведки и беспилотников.

«Наведение огня самоходных гаубиц "Мста-СМ2" на дальностях до 10 км проводилось по средствам связи из комплекта КРУС "Стрелец"», - говорится в сообщении.

Контроль за стрельбой осуществлялся с помощью беспилотников «Орлан-10». В мероприятиях участвовали более 500 человек, задействовано свыше 20 единиц техники.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

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