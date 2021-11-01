Объявлен итоговый состав сборной РФ на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной РФ во главе с Валерием Карпиным объявил итоговый состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против Кипра и Хорватии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза.

В общей сложности в списках значится 29 футболистов. В частности, стало известно, что в итоговый состав вошли голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин и форвард самарского ФК «Крылья Советов» Иван Сергеев. Лидера списка лучших бомбардиров РПЛ Гамид Агаларов, выступающего за «Уфу», не оказалось в итоговом составе сборной.

Напомним, что по завершении восьми матчей национальная команда России занимает лидирующие позиции в группе H с 19 очками. На втором месте в настоящий момент находится команда Хорватии (17), третью позицию заняли футболисты из Словакии (10). Далее идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).

Следует отметить, что путевку на чемпионат мира получают команды, которым удалось занять первые места в своих группах. Сборные, занявшие второе место, будут участвовать в плей-офф за право сыграть на ЧМ.