В одной из московских квартир мужчину завалило горой мусора

В одной из московских квартир мужчину завалило грудой мусора. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Самостоятельно выбраться из-под завала бедолага не смог и стал звать на помощь. Соседи, услышав крик, вызвали спасателей, которые, проникнув в квартиру, освободили барахольщика.

«31 октября на пульт оператора Службы 112 Москвы поступила заявка, что за закрытой дверью мужчина просит о помощи, так как его завалило вещами и он не может выйти из квартиры самостоятельно. На место происшествия были высланы спасатели АСО №5 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии на место происшествия спасатели вскрыли дверь электроинструментом и освободили мужчину», - сказано в сообщении.

Отмечается, что хозяин захламленной квартиры в результате инцидента не получил каких-либо серьезных травм.