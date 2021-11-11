Машину с 18 мигрантами замаскировали под ковидную скорую в Польше

На территории Польши полицией был остановлен автомобиль, замаскированный под карету скорой помощи для больных коронавирусом пациентов. Внутри машины находились 18 мигрантов неизвестной национальности, незаконным путем проникшие на территорию государства.

За рулем «скорой», а также на пассажирском сидении рядом с водителем оказались двое 28-летних жителей Варшавы. На мужчинах были надеты защитные комбинезоны. В правоохранительных органах объяснили, что подобными способами перевозящие нелегальных мигрантов граждане стараются укрыться от обнаружения.

Как указали в полиции, фальшивая карета скорой была замечена сотрудниками полиции в местности Велички во вторник. Автомобиль вызвал подозрения из-за своего внешнего вида, а также оснащения оборудованием.

Как отметила на официальном сайте полиция Варминьско-Мазурского воеводства, польских граждан и иностранцев задержали и передали прокуратуре и пограничной службе. За организацию незаконного пересечения границы мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.