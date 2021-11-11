В Ялте юнармейцы нарисовали «Граффити Победы» с ветераном Анатолием Медведем
Активисты «Юнармии» нарисовали ветерана ВОВ Анатолия Медведя.
© Видео: Юнармия © Фото: Юнармия
На набережной имени Ленина в Ялте появился масштабный рисунок с изображением ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя. Композиция создана юнармейцами в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы» и посвящена проекту Минобороны «Дорога памяти». Юнармейское граффити расположено в самом оживленном месте города, поэтому оно не останется без внимания и жителей, и туристов.
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