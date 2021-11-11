Армия В Ялте юнармейцы нарисовали «Граффити Победы» с ветераном Анатолием Медведем Кира Тило Активисты «Юнармии» нарисовали ветерана ВОВ Анатолия Медведя. © Видео: Юнармия © Фото: Юнармия Читайте нас на: На набережной имени Ленина в Ялте появился масштабный рисунок с изображением ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя. Композиция создана юнармейцами в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы» и посвящена проекту Минобороны «Дорога памяти». Юнармейское граффити расположено в самом оживленном месте города, поэтому оно не останется без внимания и жителей, и туристов. «Теперь и на южном побережье полуострова Крым есть „Граффити Победы“. Этот проект охватил более тридцати городов от юга России до ее Дальнего Востока. В каждом населенном пункте вместе с юнармейцами над композицией трудятся профессиональные уличные художники. Таким современным способом молодое поколение выражает уважение всем фронтовикам и напоминает через искусство о той важной для всех нас Победе», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный, который присутствовал на открытии. © Юнармия На рисунке рядом с ветераном изображен юнармеец Александр Самченко. Суть в том, чтобы объединить две эпохи - поколение победителей и тех подростков, которые отметились в учебе, спорте или совершили героические поступки. Самченко увлекается легкой атлетикой и военно-прикладными видами спорта. Он постоянный участник общегородских акций 9 Мая, «Бессмертный полк», День освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков, День молодежи. В настоящий момент парень проходит службу в армии и для него портрет станет настоящим сюрпризом. © Юнармия Анатолий Медведь родился 3 декабря 1926 года в Бериславе в Херсонской области. На фронт был призван в марте 1944 года. Воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом «Красной Звезды», орденом «Богдана Хмельницкого», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика