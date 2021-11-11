Двое сирийских военных получили ранения в результате минометного обстрела в Идлибе

В провинции Идлиб двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате произведенного боевиками минометного обстрела из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны террористов группировки «Джабхат Ан-Нусра»* было зарегистрировано девять обстрелов. В провинции Алеппо зарегистрировали пять обстрелов, в Идлибе - четыре обстрела.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Каракозак и обратно, Аджами-Мембидж и обратно; в провинциях Алеппо и Хасеке по маршруту Дейрун-Ага - Делави-Кара и обратно; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Бир-Саид и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Кроме того, российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Мазлум и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.