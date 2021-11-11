UEFA объявил решение по протесту «Галатасарая» по итогам матча с «Локомотивом»

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил свое решение, рассмотрев заявление турецкого футбольного клуба «Галатасарай» о результатах матча, прошедшего 4 ноября с российским «Локомотивом».

Организация сочла протест, заявленный турецкой стороной, недопустимым. Об этом сообщается на сайте UEFA.

Конфликт начался из-за желтой карточки в адрес российского игрока Дмитрия Живоглядова, дважды показанной арбитром, который не удалил игрока с поля. Затем последовала стычка у боковой линии, инициатором которой Живоглядов не был.

Российский «Локомотив» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы в Стамбуле сыграл вничью с турецким «Галатасараем» со счетом 1:1. Позднее турецкая сторона попыталась обжаловать данный результат, подав апелляцию в контрольно-этическую и дисциплинарную инстанцию UEFA.