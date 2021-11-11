Неспособных вести работы по эксплуатации ядерного оружия предложили увольнять из армии

Госдума расширяет основания для увольнения из армии. Сегодня в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Изменения коснутся военнослужащих, которые работают с ядерными боеприпасами.

Новым основанием досрочного увольнения станет несоответствие требованиям к военнослужащим. Об этом на пленарном заседании нижней палаты доложил замминстра обороны Николай Панков.

«Специфика работы с ядерными боеприпасами на самом деле предъявляет повышенные требования к военнослужащим, которые занимаются этими работами. Как к профессионализму, так и к морально-психологическому состоянию и иным личностным качествам. Эти требования нормативно определены и закреплены», - отметил Панков.

Сейчас несоответствующие требованиям военные продолжают нести службу на объектах, но не допускаются к работе с ядерными боеприпасами. В связи с этим увеличивается нагрузка на их сослуживцев.