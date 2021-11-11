В Калужской области перезахоронили останки героев-десантников, погибших в годы войны

Останки 68 героев-десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили под Калугой, сообщает Министерство обороны РФ.

Торжественная церемония перезахоронения десантников состоялась на мемориальном комплексе у деревни Барсуки Мосальского района. В мероприятии приняли участие командующий ВДВ Андрей Сердюков, губернатор области Владислав Шапша, поисковики, ветераны, военнослужащие и просто неравнодушные люди.

Красноармейцы погибли в 1942 году во время Вяземской воздушно-десантной операции. Их останки обнаружили поисковики на территории Мосальского района в рамках Всероссийской вахты памяти.

«В период тяжелых боев за Москву десантникам удалось оттянуть на себя и сковать в районе Вязьмы и Юхнова значительную часть четырех немецких армейских корпусов группы армий "Центр", тем самым ограничив возможности немцев по нанесению контрударов по наступающим частям. За это время десантники уничтожили около 15 тысяч солдат и офицеров противника, освободили от захватчиков около 200 населенных пунктов», - отметил Сердюков во время своего выступления на торжественной церемонии.

В ходе поисковых работ удалось установить личность одного из павших десантников по медальону. Виктор Дмитриевич Кудалев, который проходил службу в 214-й воздушно-десантной бригаде, будет перезахоронен на малой родине во Владимирской области.