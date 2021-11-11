Медотряды спецназначения: как среди миротворцев в Карабахе оказались профессиональные медики из России

Медицинская подготовка важна в работе миротворческого контингента, как и военные навыки. Российским миротворцам в Нагорном Карабахе не раз приходилось оказывать первую помощь и товарищам, и мирным гражданам. Но в рамках миссии в Карабахе задействованы и профессиональные медики.

В частности - два медицинских отряда спецназначения непосредственно на базе миротворческого контингента и городе Мардакерте. К российским медицинским специалистам обращались с любыми профильными вопросами.

«Мы оказывали всяческую помощь. Мы знали первыми, когда родился первый ребенок в роддоме», - поделился заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Ранее он, на тот момент командующий российским миротворческим контингентом, вспомнил о первом обмене военнопленными. Мурадов рассказал, что люди в прямом смысле не верили, что вернулись домой.

Как за год изменилась жизнь в Нагорном Карабахе с приходом российских военных? Что удалось сделать, и какая работа еще предстоит? Хронологию событий, которые произошли в регионе за последний год, смотрите в новом выпуске программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» 11 ноября в 20:25.