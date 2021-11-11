Цаликов и Панков открыли курс «Психологическая оборона» в Военном университете МО РФ

Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков открыли курс «Психологическая оборона» в Военном университете МО РФ.

В основу занятий положен опыт курса дополнительного профессионального образования в области информационного противодействия «Психологическая оборона», который проходит в стенах Военного университета с 2019 года.

«Более чем пятилетняя практика реализация проектов "Армия и общество", "Психологическая оборона" на базе Военного университета позволила объединить потенциал лучших экспертов страны, авторитетных преподавателей и ученых, а также ведущих военных специалистов-практиков», - сказал Руслан Цаликов.

Новый курс рассчитан на профессорско-преподавательский состав гуманитарных кафедр вузов министерства, а также слушателей Военного университета.

«Актуальность курса вытекает из складывающейся военно-политической обстановки, которая требует качественного всестороннего анализа и прогнозирования, а также кадрового оснащения основных направлений развития невоенных средств обеспечения безопасности страны», - добавил первый замминистра обороны России.

Также, в ходе мероприятия посвященного открытию курса представителями экспертного сообщества совместно со слушателями и профессорско-преподавательским составом университета обсуждались вопросы и перспективы развития Вооруженных сил РФ.