В Темзу вернулись акулы

Лондонское зоологическое общество провело полную «проверку здоровья» реки Темзы через 60 лет после того, как она была объявлена «биологически мертвой». Оказалось, что в реку вернулись морские коньки и акулы. Об этом пишет Daily Mail.

В Темзе, в частности, обнаружили морских коньков, угрей, тюленей, устриц, различные виды акул, таких как суповая акула, звездчатая кунья акула и катран.

В течение последних двадцати лет также возросло число обитающих на ней птиц (до 92 видов). Примерно на 0,2 градуса С в год поднимается температура в реке.

Качество воды в Темзе улучшилось с повышением концентрации растворенного кислорода, хотя также растет уровень нитратов из сточных вод. Также в реке немало пластиковых отходов в виде бутылок, контейнеров и выброшенных влажных салфеток.

Биологи исследовали часть реки от Теддингтонской плотины на западе Лондона и далее по направлению к устью.