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Кирилл Серебренников возместил 128 миллионов рублей ущерба по делу «Седьмой студии»

Светлана Иванова
17:03 11.11.2021
С имущества режиссера сняли обеспечительный арест.
Кирилл Серебренников возместил 128 миллионов рублей ущерба по делу «Седьмой студии»
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Мещанский суд Москвы снял арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, который в 2020 году получил условное наказание по делу о хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа», направленного на развитие и популяризацию современного искусства.

В судебной инстанции сообщили «Звезде», что с имущества режиссера сняли обеспечительный арест после того, как Серебренников погасил ущерб по делу и заплатил наложенный на него штраф.

В частности, режиссер выплатил штраф в размере 800 тысяч рублей и возместил более 128 миллионов рублей ущерба, указанного в гражданском иске.

Летом прошлого года Серебренников был приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно по обвинению в хищении денег на проект «Платформа». Другие фигуранты дела, Юрий Итин и Алексей Малобродский, приговорены к трем и двум годам лишения свободы условно соответственно.

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