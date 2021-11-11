Кирилл Серебренников возместил 128 миллионов рублей ущерба по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы снял арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, который в 2020 году получил условное наказание по делу о хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа», направленного на развитие и популяризацию современного искусства.

В судебной инстанции сообщили «Звезде», что с имущества режиссера сняли обеспечительный арест после того, как Серебренников погасил ущерб по делу и заплатил наложенный на него штраф.

В частности, режиссер выплатил штраф в размере 800 тысяч рублей и возместил более 128 миллионов рублей ущерба, указанного в гражданском иске.

Летом прошлого года Серебренников был приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно по обвинению в хищении денег на проект «Платформа». Другие фигуранты дела, Юрий Итин и Алексей Малобродский, приговорены к трем и двум годам лишения свободы условно соответственно.