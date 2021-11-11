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Российские Ту-160 отработали взаимодействие с белорусскими Су-30 в небе над Белоруссией

Андрей Аркадьев
Николай Баранов
16:45 11.11.2021
Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время самолеты преодолели более 3000 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в небе над Белоруссией в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета», - говорится в сообщении.

Самолеты находились в воздухе 4 часа 36 минут и преодолели за это время более 3000 километров.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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