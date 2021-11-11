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Эксперт ответил на слова Киева о нацеленности миграционного кризиса на Украину

Анна Берестовая
01:55 11.11.2021
В Совете по межнациональным отношениям при президенте РФ назвали «нереалистичными» заявления Киева, призванные выставить миграционный кризис атакой против Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Украинские политики высказали свое мнение относительно миграционного кризиса, отмечающегося в настоящее время на белорусской границе. Согласно версии МВД страны, обнародованной прессой, сложившаяся ситуация якобы направлена против Украины и спровоцирована применением гибридных технологий со стороны «соседних государств». Состоятельны ли подобные предположения Киева рассказал «Звезде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Заявления украинских политиков абсолютно нереалистичны», - заявил он в первую очередь.

Эксперт объяснил, что беженцы, т.е. те выходцы из ближневосточных стран, которых принято называть беженцами, прибывают на границу с Белоруссией для того, чтобы проникнуть на территорию Евросоюза. При этом, по его замечанию, многие страны ЕС, такие как Литва или Польша, для них интереса не представляют.

«Им интересны страны, где мигранты обеспечиваются достаточно хорошо работой, жильем и денежным обеспечением, где они могут хорошо устроиться и жить... Это безусловно Германия, в первую очередь, может быть Франция, может быть Великобритания», - указал Безпалько.

Он обозначил, что сама по себе Украина мигрантам не может быть интересна совершенно никаким образом. Как заметил специалист, Украина - страна бедная и находящаяся в постоянном кризисе. Кроме этого, в настоящее время в ней очень много праворадикалов, которые практически никак не контролируются государством. И все это дополняется проблемами, связанными с бушующим коронавирусом.

Также, по мнению Безпалько, очень сложно обвинять Россию в организации миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей. Как раз РФ, по его замечанию, никак не выгоден этот кризис.

«Россия стремится к хорошим отношениям с Евросоюзом, который закупает у нее энергоресурсы и у которого Россия хочет закупать товары и технологии. Поэтому любые усложнения в отношениях России невыгодны», - уточнил эксперт.

В особенности невыгодно Российской Федерации «третировать» Германию - одного из своих основных партнеров. Однако, несмотря на разумные доводы, добавил  Безпалько, украинские элиты будут трактовать  любой кризис, любые события с антироссийской точки зрения.

«С их точки зрения Белоруссия - это союзник России, поэтому нужно добиваться переориентации Белоруссии и добиваться отстранения Лукашенко от власти», - высказался эксперт.

Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел РФ заявили о намеренном запуске Западом информационной кампании с обвинениями России в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. В МИД, в свою очередь, увидели в подобных действиях попытку западных стран найти виновного, уйдя от ответственности.

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