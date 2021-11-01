В Латинской Америке заинтересовались российскими бронемашинами «Атлет-Э» и «Стрела»

Страны Латинской Америки проявляют интерес к российским бронемашинам «Атлет-Э» и «Стрела», заявил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«Такой интерес существует, и он появился сразу, как только машины были продемонстрированы и о них появилась информация», - сказал он.

По словам Красовицкого, любой потенциальный заказчик ждет информации об эксплуатации новых моделей как в стране, где они производятся, так и в странах, которые приобретают машины.

«Надо отметить, что в странах Латинской Америки интересуются как нашими колесными бронетранспортерами, так и бронеавтомобилями», - отметил гендиректор.

Красовицкий добавил, что выпускаемая в России техника применяется в Венесуэле и в Уругвае.

Бронеавтомобиль «Стрела» обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.

На форуме «Армия-2020» в интервью «Звезде» Красовицкий сообщил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а ее вес составляет 4,7 тонны.

На форуме «Армия-2021» ВПК впервые представила бронированную машину-амфибию «Атлет-Э». Бронеавтомобиль имеет российский дизельный двигатель мощностью 240 л. с., кроме того, он оснащен проверенной отработанной трансмиссией.