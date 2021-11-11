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Впервые найдена планета, вращающаяся вокруг двух звезд

Светлана Иванова
14:13 11.11.2021
Обнаруженная планета примерно равна Юпитеру по радиусу, однако массивнее в несколько раз. Полный оборот вокруг своих звезд она совершает менее чем за год.
Впервые найдена планета, вращающаяся вокруг двух звезд
© Фото: exoplanetapp, twitter
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Ученые объявили об открытии первой планеты в двойной звездной системе. Речь идет о TIC 172900988b, которая находится в системе TIC 172900988. Планета является так называемой циркумбинарной планетой, то есть вращается вокруг двух звезд. Долгие годы существует гипотеза существования подобных тел, однако впервые удалось обнаружить. Открытие сделано при помощи космических телескопов НАСА Kepler и TESS. Научная работа опубликована в журнале The Astronomical Journal. Выдержки приводит РИА Новости.

Обнаруженная планета примерно равна Юпитеру по радиусу, однако массивнее в несколько раз. Полный оборот вокруг своих звезд она совершает менее чем за год.

Методику обнаружения циркумбинарных планет разработали в 2020 году астрономы под руководством Веселина Костова из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. В основе способа - транзитная фотометрия, измеряющая потери в звездном свете, вызванные планетами, орбиты которых периодически проходят между звездами и телескопом. По сути, измеряется уменьшение интенсивности света звезды. С тех пор были открыты 14 кандидатов класса.

В новом исследовании ученые описали свойства первого представителя циркумбинарных планет. Теперь астрономы рассчитывают найти новые планеты, вращающиеся вокруг двух звезд.

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