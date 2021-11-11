СМИ: у мечети в Сомали прогремел взрыв
СМИ: у мечети в Сомали прогремел взрыв
© Фото: ТРК "Звезда"
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СМИ: у мечети в Сомали прогремел взрыв
СМИ: у мечети в Сомали прогремел взрыв
© Фото: ТРК "Звезда"
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