МиГ-31БМ на Камчатке 70 раз поднимались сопровождать иностранные самолеты в 2021 году

Истребители МиГ-31БМ из состава дежурных сил смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России более 70 раз поднимались для сопровождения иностранных самолетов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Истребители-перехватчики Тихоокеанского флота взлетали при обнаружении над нейтральными водами средствами объективного контроля воздушных целей, приближающихся к границе России.

Экипажи подходят к воздушным целям, и идентифицируют их визуально или при помощи бортового радиоэлектронного оборудования. После чего сопровождают их на протяжении всего полета вдоль границы России.

Помимо МиГ-31БМ на Камчатке, часть истребителей дежурит на аэродроме Угольные Копи в Арктике. Это сделано, чтобы расширить радиус действия истребителей-перехватчиков, а также сократить время реакции на потенциальных нарушителей границы России.

С аэродрома на Чукотке перехватчики поднимались для сопровождения иностранных самолетов в Беринговом и Чукотском морях более десятка раз.

Полеты перехватчиков проходят над Тихим и Северным Ледовитым океанами и их морями в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Истребители МиГ-31БМ несут круглосуточное дежурство в целях недопущения нарушения границ России в воздухе на северо-востоке страны.

МиГ-31 - самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.