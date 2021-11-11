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Скалодром и восхождение на гору: в КЧР стартовал чемпионат ЮВО по горному пятиборью

Николай Баранов
Кира Тило
02:00 11.11.2021
Соревнование проходит в горной местности на высоте от 1100 до 1900 метров над уровнем моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Карачаево-Черкесии на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии стартовал чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по горному пятиборью.

В соревновании принимают участие в составе 17 команд около 100 военнослужащих воинских частей и подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности.

«Данный вид соревнований относительно новый и включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, преодоление горной полосы препятствий, скоростное восхождение на вершину горы, стрельбу в составе группы и ориентирование в горной местности. По итогам состязаний выявляются сильнейшие команды и военнослужащие горных и высокогорных подразделений военного округа, которые в дальнейшем сформируют сборные команды ЮВО для участия в „Саянском марше“ и „Эльбрусском кольце“», - пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров.

© Минобороны РФ

В течение пяти дней участники из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, Южной Осетии и Абхазии будут бороться за победу как в командном, так и личном зачете.

«Чемпионат горных подразделений является одним из самых сложных как физически, так и технически, так как проходит в горной местности на высоте от 1100 до 1900 метров над уровнем моря и требует от военнослужащих особых навыков и умений в выполнении специальных задач», – добавил Михаил.

© Минобороны РФ

Состязания горных подразделений проходят в рамках совершенствования и популяризации горных видов спорта в ЮВО. Они продлятся до 13 ноября этого года. 

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