Армия Скалодром и восхождение на гору: в КЧР стартовал чемпионат ЮВО по горному пятиборью Николай Баранов Кира Тило Соревнование проходит в горной местности на высоте от 1100 до 1900 метров над уровнем моря. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Карачаево-Черкесии на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии стартовал чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по горному пятиборью. В соревновании принимают участие в составе 17 команд около 100 военнослужащих воинских частей и подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности. «Данный вид соревнований относительно новый и включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, преодоление горной полосы препятствий, скоростное восхождение на вершину горы, стрельбу в составе группы и ориентирование в горной местности. По итогам состязаний выявляются сильнейшие команды и военнослужащие горных и высокогорных подразделений военного округа, которые в дальнейшем сформируют сборные команды ЮВО для участия в „Саянском марше“ и „Эльбрусском кольце“», - пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров. © Минобороны РФ В течение пяти дней участники из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, Южной Осетии и Абхазии будут бороться за победу как в командном, так и личном зачете. «Чемпионат горных подразделений является одним из самых сложных как физически, так и технически, так как проходит в горной местности на высоте от 1100 до 1900 метров над уровнем моря и требует от военнослужащих особых навыков и умений в выполнении специальных задач», – добавил Михаил. © Минобороны РФ Состязания горных подразделений проходят в рамках совершенствования и популяризации горных видов спорта в ЮВО. Они продлятся до 13 ноября этого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика