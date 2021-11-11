Скалодром и восхождение на гору: в КЧР стартовал чемпионат ЮВО по горному пятиборью
В Карачаево-Черкесии на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии стартовал чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по горному пятиборью.
В соревновании принимают участие в составе 17 команд около 100 военнослужащих воинских частей и подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности.
«Данный вид соревнований относительно новый и включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, преодоление горной полосы препятствий, скоростное восхождение на вершину горы, стрельбу в составе группы и ориентирование в горной местности. По итогам состязаний выявляются сильнейшие команды и военнослужащие горных и высокогорных подразделений военного округа, которые в дальнейшем сформируют сборные команды ЮВО для участия в „Саянском марше“ и „Эльбрусском кольце“», - пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров.