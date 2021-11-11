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Владимир Джабаров прокомментировал санкции на «Аэрофлот» со стороны ЕС

Кира Карон
11:53 11.11.2021
По мнению политика, если ущемлять права нашего авиаперевозчика, то и у нас есть все основания ввести ответные меры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что при возникновении проблем Европа везде приписывает Россию.

«Сейчас многие западные компании из европейских стран пользуются территорией России для пролетов, транзита на Дальний Восток, Японию, на западное побережье США. Обвинять российскую авиакомпанию в создании этого кризиса на границе с Польшей  и Белоруссией - это уже беспредел какой-то. То есть везде пытаются подтянуть Россию, чтобы где в Европе не произошло. Я считаю, что если это произойдет, то у России есть все основания принять ответные меры», - сказал Джабаров.

Он также отметил, что если будут «ущемлять права нашего авиаперевозчика, то и у нас есть все основания ввести ответные меры».

«Я надеюсь, что они включат мозги, потому что «Аэрофлот» один из крупнейших, эталонных авиаперевозчиков, которые строго следуют всем нормам международного права.», - заключил Владимир Джабаров.

Ранее Владимир Джабаров заявил, что Россия вынуждена рассмотреть вопрос запрета пролета западных авиакомпаний над своей территорией, в том случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота».

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