Российская зенитная ракетная система С-350 впервые будет представлена за рубежом

Концерн «Алмаз – Антей» представит зенитную ракетную систему среднего радиуса действия С-350Е «Витязь» на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Дубае. Как сообщили в пресс-службе компании, это первый показ комплекса за рубежом.

Также на выставке впервые будет представлен зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан», предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Кроме того, на стенде концерна можно будет увидеть модели средств ПВО от большого до малого радиуса действия: ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК «Викинг» и «Тор».

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4 800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - пять минут.