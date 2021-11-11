Рябков: РФ полностью контролирует военную активность в Черном море

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью США в Черном море. Об этом он сказал в четверг.

Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что действия НАТО в Черном море являются пустой тратой времени и сил, а также проверкой на прочность российской армии и флота.

Напомним, что 10 ноября американский эсминец с управляемым ракетным Porter оружием покинул порт Батуми. В 9 часов 20 минут оттуда вышел штабной американский корабль Mount Whitney.