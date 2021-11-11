«Мы с сыном на диванчике ночевали»: пассажиры рассказали о многочасовой задержке в аэропорту Новосибирска

Более 600 человек находятся в ожидании вылета своего рейса в аэропорту Новосибирска. Авиакомпания «Россия» должна была обеспечить перелет из Толмачево в Шарм-эш-Шейх еще накануне вечером.

По словам пассажиров, представители компании не смогли им объяснить причины происходящего и не обеспечили комфортные условия ожидания.

«Было предложено выйти в холл аэропорта и поговорить с представителем, потому что к нам он не явился, не разъяснил, что происходит. Из числа тех людей, которые к нему в итоге вышли, женщинам с детьми было предложено разместиться в комнатах матери и ребенка. Часть людей на каких-то “газельках” отвезли в гостиницу. Ну а те, кто не захотел покидать зону уже пройденного таможенного досмотра, остались здесь. Мы с сыном на диванчике ночевали», - рассказала пассажирка рейса Анастасия Тихонюк.

Ее товарищ по несчастью Андрей Денисюк выразил в беседе со «Звездой» недоумение случившимся, так как осведомлен о том, как авиакомпания решала проблему.

«Мы точно знаем, что экипаж рейса в час ночи уже был в отеле. Нас держали до шести. Зачем это делала авиакомпания - не совсем понятно. Мы ждали представителя, а он где-то прятался. Его не интересовали наши судьбы, что с нами происходит. Потом он вышел в окружении полиции и начал что-то мямлить», - поделился мужчина.

На данный момент рейс задерживают уже более чем на 12 часов. В авиакомпании объясняют проблему поломкой самолета.