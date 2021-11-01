Военным вертолетам в Ростовской области присвоены имена героев-летчиков

В городе Зернограде Ростовской области прошла торжественная церемония присвоения имен военным вертолетам. Новый Ми-8 назвали в честь героя Советского Союза и России полковника Николая Майданова, а Ми-26 - в честь заслуженного военного летчика Вячеслава Письменного.

На торжественном построении перед военнослужащими выступили ветераны армейской авиации. В числе приглашенных на мероприятие были Герой Советского Союза, полковник в запасе Александр Райлян, который служил вместе с Майдановым и Письменным в горячих точках - включая Афганистан.

«Я хотел бы сказать, что экипажи, которые будут летать на этих машинах, должны знать, что вместе с вами летают эти наши герои. Жизнь продолжается. Надеюсь, что и дальше мы будем продолжать эту традицию», - сказал Райлян.

Присутствовавшие на церемонии возложили цветы к памятнику «100 лет авиации России».

Ми-26 является одним из самых тяжелых транспортных вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.