Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

YouTube скроет от зрителей количество отметок «не нравится» под роликами

Кира Тило
00:45 11.11.2021
При этом кнопка «Не нравится» останется доступной для всех пользователей.
YouTube скроет от зрителей количество отметок «не нравится» под роликами
© Фото: Valentin Wolf httpimagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

На онлайн-видеохостинге YouTube количество дизлайков - отметок «Не нравится» - будет видеть только автор видео. Об этом заявило руководство компании, подчеркнув, что кнопка «Не нравится» останется, а изменения вступят в силу в ближайшее время.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы. Мы делаем подсчет дизлайков приватным на YouTube, но зрители по-прежнему смогут видеть и использовать кнопку „Не нравится“», - сказано в сообщении.

По мнению руководства компании, такие изменения правильны и необходимы для создания комфортной онлайн-среды. Также отмечается, что согласно проведенному ранее эксперименту, люди реже оценивают видео негативно, если не знают количество дизлайков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:18 В стране и мире
Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра
00:44 В стране и мире
В ЛНР рассказали о желании Киева покупать электричество и уголь в Донбассе
23:29 В стране и мире
Минэнерго РФ и США обсудили вопросы стабилизации нефтяного рынка
22:05 В стране и мире
Названа возможная виновница ДТП с актрисой Сафоновой
19:23 В стране и мире
Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина
Популярное
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.