YouTube скроет от зрителей количество отметок «не нравится» под роликами

На онлайн-видеохостинге YouTube количество дизлайков - отметок «Не нравится» - будет видеть только автор видео. Об этом заявило руководство компании, подчеркнув, что кнопка «Не нравится» останется, а изменения вступят в силу в ближайшее время.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы. Мы делаем подсчет дизлайков приватным на YouTube, но зрители по-прежнему смогут видеть и использовать кнопку „Не нравится“», - сказано в сообщении.

По мнению руководства компании, такие изменения правильны и необходимы для создания комфортной онлайн-среды. Также отмечается, что согласно проведенному ранее эксперименту, люди реже оценивают видео негативно, если не знают количество дизлайков.